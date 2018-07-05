Громадянин Грузії ударив ножем відвідувача монастиря на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Тячивському районі Закарпатської області громадянин Грузії ударив ножем відвідувача. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
“Слідчим суддею Тячівського районного суду задоволено клопотання прокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Грузії, який на території монастиря в с. Грушево, Тячівського району вдарив ножем закарпатця”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 31-річний підозрюваний розпочав сварку з потерпілим, у ході якої безпричинно вдарив його ножем в ногу.
Іноземцю вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, із застосуванням вогнепальної, холодної зброї).
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