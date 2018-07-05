Гражданин Грузии ударил ножом посетителя монастыря на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Тячевском районе Закарпатской области гражданин Грузии ударил ножом посетителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.
"Следственным судьей Тячевского районного суда удовлетворено ходатайство прокуратуры и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданину Грузии, на территории монастыря в с. Грушево, Тячевского района ударил ножом закарпатца", - говорится в сообщении.
Установлено, что 31-летний подозреваемый начал ссору с потерпевшим, в ходе которой беспричинно ударил его ножом в ногу.
Иностранцу уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного, холодного оружия).
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