Грип та ГРВІ у Києві: за тиждень госпіталізували понад 2 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У столиці за 44-й тиждень 2021 року зареєстровано 20 698 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані КМДА.
Деталі
Рівень захворюваності у Києві нижчий епідемічного порогу на 12,5%. Наразі показник захворюваності становить 698,7.
Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зниження захворюваності на 5,8% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Дітей захворіло — 6494 (зниження на 13,9%), дорослих — 14 204 (зниження на 1,6%).
Серед хворих діти становлять 31,4%, а попереднього тижня — 34,3%. Із них 45,7% — діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 2971 випадок.
До лікарень упродовж останнього тижня госпіталізовано 2342 людини, із них 201 дитина.
Нагадаємо
У Києві протягом минулої доби виявили 606 хворих на коронавірус, 47 людей померли.