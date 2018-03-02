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Грибу продовжили арешт в Росії до травня

Грибу продовжили арешт в Росії до травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Українцю Павлу Грибу, якого затримали в Білорусі і за звинуваченнями у сприянні тероризму заарештували в Росії продовжили арешт до 4 травня. Про це повідомив батько затриманого Ігор Гриб у Facebook, передає УНН.

"Рівно 6 місяців і 1 тиждень Павло знаходиться під вартою. Сьогоднішнє рішення районного суду м.Краснодар - до 4 травня залишити під арештом," - повідомив Гриб.

Він зазначив, що на судді слідчий доводив відсутність у Павла хвороби, надаючи суду довідки з такими гарними результатами, яких у нього ніколи не було.

"На всі скарги сина реакції адміністрації СІЗО немає. Ліки, які придбані власним коштом не дають. Скарги Павла на погане самопочуття, сильний біль в животі та шлунку, загальну слабкість не реєструються (нема скарг - нема і відповідальності адміністрації СІЗО). Постійний психологічний тиск. Боротьба триває," - додав Гриб.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.

У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

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