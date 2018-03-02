Грибу продлили арест в России до 4 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинцу Павлу Грибы, которого задержали в Беларуси и по обвинению в пособничестве терроризму арестовали в России продлили арест до 4 мая. Об этом сообщил отец задержанного Игорь Гриб в Facebook, передает УНН.
"Ровно 6 месяцев и 1 неделю Павел находится под стражей. Сегодняшнее решение районного суда г.Краснодар - до 4 мая оставить под арестом", - сообщил Гриб.
Он отметил, что на суде следователь доказывал отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду справки с такими хорошими результатами, которых у него никогда не было.
"На все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет. Лекарства, приобретенные за свой счет не дают. Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильную боль в животе и желудке, общую слабость не регистрируются (нет жалоб - нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянное психологическое давление. Борьба продолжается", - добавил Гриб.
Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.
В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.