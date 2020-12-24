УГКЦ у Чернівцях відслужила різдвяне богослужіння раніше - на прохання "великої родини" заробітчан замість 7 січня

У коментарі Департаменту інформації УГКЦ настоятель Буковинської парафії отець Василь Гасинець пояснив, що в парафії не йдеться про зміну дати святкування Різдва.

“Оскільки велика родина, до якої входить три покоління парафіян, виїжджає за кордон і 7 січня не матиме можливості взяти участь у Різдвяному богослужінні, то вони попросили 25 грудня відслужити для них Святу Літургію з літургійними різдвяними текстами. Із цим проханням я звернувся до нашого владики Йосафата Мощича, який задля добра вірних поблагословив це зробити завтра одноразово”, — сказав отець Василь.

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При цьому о. Василь пояснив, що і він, і його парафіяни розуміють, що рішення про зміну дати святкування Різдва не можна ухвалювати на рівні окремих парафій, а це має зробити вся спільнота Української греко-католицької церкви.

Зазначимо, що раніше у мережі поширювалося повідомлення про те, що нібито парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ зі спільної ініціативи парафіян і настоятеля отця Василя Гасинця цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем — 25 грудня.