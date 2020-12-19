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Різдво 25 грудня в Україні можливе, коли народ "дозріє" - Епіфаній

Київ • УНН

 • 25175 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе тоді, коли до такого рішення "дозріє" церква та віряни. Таку думку висловив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

Різдво 25 грудня в Україні можливе, коли народ "дозріє" - Епіфаній

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми, як церква - опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", – сказав митрополит Епіфаній.

За його словами, цей рух повинен відбуватися "з низів".

"Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", – додав він.

На уточнення, коли ж саме може відбутися цей перехід, предстоятель ПЦУ відповів, що зараз важко спрогнозувати.

"Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, все ж таки у них є певне розділення – залишилися ті, яких називають "старостильниками", тобто вони святкують за старим стилем. Ми не маємо права допустити розділення", – зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, минулого року Епіфаній вже припускав, що Православна церква України допускає перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, коли більшість вірян будуть підтримувати такий крок.

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