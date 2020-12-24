УГКЦ в Черновцах отслужила рождественское богослужение раньше - по просьбе "большой семьи" заробитчан вместо 7 января
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Греко-католики Черновцов опровергли информацию об изменении даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, пишет УНН со ссылкой на сообщение информационного ресурса Украинской греко-католической церкви.
В комментарии Департаменту информации УГКЦ настоятель Буковинской прихода отец Василий Гасинец пояснил, что в приходе не идет речь об изменении даты празднования Рождества.
“Поскольку большая семья, в которую входит три поколения прихожан, выезжает за границу и 7 января не будет возможности принять участие в Рождественском богослужении, то они попросили 25 декабря отслужить для них литургию литургическим рождественскими текстами. С этой просьбой я обратился к нашему владыке Иосафату Мощичу, который на благо верных благословил это сделать завтра единовременно”, — сказал отец Василий.
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При этом о. Василий объяснил, что и он, и его прихожане понимают, что решение об изменении даты празднования Рождества нельзя принимать на уровне отдельных приходов, а это должно сделать все сообщество Украинской греко-католической церкви.
Отметим, что ранее в сети распространялось сообщение о том, что якобы приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии УГКЦ по совместной инициативе прихожан и настоятеля отца Василия Гасинця в этом году впервые будет праздновать Рождество Христово по новому стилю — 25 декабря.