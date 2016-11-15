Гравці збірної України з футболу та А.Шевченко побували у військовому госпіталі Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Напередодні товариського матчу проти команди Сербії головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко разом з гравцями "синьо-жовтих" Олександром Кучером, Артемом Кравцем та Віктором Коваленком побували у Харківському військовому госпіталі, передає УНН з посиланням на ФФУ.
Подібні відзити стали вже доброю традицією серед багатьох інших соціальних ініціатив ФФУ, спрямованих на підвищення морально-психологічного духу вояків, які знаходяться на лікуванні та реабілітації після поранень, отриманих під час бойових дій на Сході України.
Військовослужбовці отримали пам'ятні сувеніри-подарунки від делегації ФФУ, а також мали можливість взяти у тренера і футболістів автографи та сфотографуватися з ними.
Нагадаємо, А.Шевченко озвучив зміни в збірній після приходу на пост головного тренера