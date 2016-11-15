Игроки сборной Украины по футболу и А.Шевченко побывали в военном госпитале Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Накануне товарищеского матча против команды Сербии главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вместе с игроками "сине-желтых" Александром Кучером, Артемом Кравцом и Виктором Коваленко побывали в Харьковском военном госпитале, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
Подобные визиты стали уже доброй традицией среди многих других социальных инициатив ФФУ, направленных на повышение морально-психологического духа воинов, которые находятся на лечении и реабилитации после ранений, полученных во время боевых действий на Востоке Украины.
Военнослужащие получили памятные сувениры-подарки от делегации ФФУ, а также имели возможность взять у тренера и футболистов автографы и сфотографироваться с ними.
Напомним, А.Шевченко озвучил изменения в сборной после прихода на пост главного тренера