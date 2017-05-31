Гравець з Дніпра виграв 200 тис. грн у "Лото-Забаву"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Придбаний у Дніпрі лотерейний білет “Лото-Забави” приніс своєму власнику виграш у 200 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Наразі відомо номер щасливого білета: 0040392. Його придбали на фірмовому столі “М.С.Л.”, який розташований у супермаркеті “Сільпо” за адресою провулок Крушельницької, 6-А.
Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на травень 2017 року лічильник нараховує вже 264 мільйонера “Лото-Забави”.
Довідка УНН: На українському ринку державних лотерей працює три компанії: “УНЛ” (Українська національна лотерея), “Патріот” і “М.С.Л.” (Молодьспортлото).
У вересні 2015 року “М.С.Л.” і “Патріот” потрапили в список санкцій. На ринку формально залишився наближений до влади “УНЛ”.
Проти “М.С.Л.” ввели санкції на підставі листа 5-річної давності власника компанії Георгія Ложенка. “М.С.Л.” в 2012 році запропонував Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером було зазначено “Альфа-банк”. Банк ніколи не входив в структуру “М.С.Л.”. Єдині фінансові відносини “М.С.Л.” і “Альфа-Банк” — це звичайний кредит.
Незважаючи на те, що СБУ відмовилася від своїх претензій до “М.С.Л.”, головного конкурента “УНЛ” — компанію “М.С.Л.” все одно залишили під санкціями.