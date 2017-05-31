Игрок из Днепра выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"

Известно номер счастливого билета: 0040392. Его приобрели на фирменном столе “М.С.Л.”, который расположен в супермаркете “Сильпо” по адресу переулок Крушельницкой, 6-А.

Напомним, в октябре прошлого года лотерея “Лото-Забава” была признана рекордсменом по количеству лотерейных миллионеров. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря “Лото-Забава”. По состоянию на май 2017 счетчик насчитывает уже 264 миллионера “Лото-Забавы”.

Справка УНН: На украинском рынке государственных лотерей работает три компании: “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), “Патриот” и “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

В сентябре 2015 года “М.С.Л.” и “Патриот” попали в список санкций. На рынке формально остался приближенный к власти “УНЛ”.

Против “М.С.Л.” ввели санкции на основании письма 5-летней давности владельца компании Георгия Ложенко. “М.С.Л.” в 2012 году предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано “Альфа-банк”. Банк никогда не входил в структуру “М.С.Л.”. Единственные финансовые отношения “М.С.Л.” и “Альфа-Банк” — это обычный кредит.

Несмотря на то, что СБУ отказалась от своих претензий к “М.С.Л.”, главного конкурента “УНЛ” — компанию “М.С.Л.” все равно оставили под санкциями.