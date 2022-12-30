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Grain From Ukraine: у Сомалі, що на межі голоду, доставили українську пшеницю

Grain From Ukraine: у Сомалі, що на межі голоду, доставили українську пшеницю

Київ • УНН

 • 555441 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Судно NEVA з гуманітарним вантажем української пшениці прибуло до Сомалі, що на межі голоду, у межах програми "Grain From Ukraine", повідомляє Мінінфраструктури, пише УНН.

Цитата

"Судно NEVA - третє судно в межах програми Grain From Ukraine - прибуло до порту призначення. На його борту 25 тис. тонн продовольчої пшениці. Це частина гуманітарної допомоги від України для Ефіопії та Сомалі, які знаходяться на межі голоду", - вказали у міністерстві.

"Ми впевнені, що ця партія українського зерна стане новим кроком для тривалої співпраці та боротьби з причинами нестачі продовольства", – прокоментував віце-премʼєр міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Деталі

Витрати на логістику вантажа взяли на себе уряди Фінляндії, Франції та Японії.

Балкер NEVA вийшов з порту Одеса 9 грудня.

Доповнення

Програма "Grain From Ukraine" ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Її суть полягає в прямих закупівлях українського зерна країнами-партнерами та передача його країнам, що переживають гуманітарну кризу. 

Програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою Організації Обʼєднаних Націй.

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