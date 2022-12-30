Grain From Ukraine: в Сомали, что на грани голода, доставили украинскую пшеницу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Судно NEVA с гуманитарным грузом украинской пшеницы прибыло в Сомали, что на грани голода, в рамках программы "Grain From Ukraine", сообщает Мининфраструктуры, пишет УНН.
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"Судно NEVA - третье судно в рамках программы Grain From Ukraine - прибыло в порт назначения. На его борту 25 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Это часть гуманитарной помощи от Украины для Эфиопии и Сомали, которые находятся на грани голода", - указали в министерстве.
"Мы уверены, что эта партия украинского зерна станет новым шагом для длительного сотрудничества и борьбы с причинами нехватки продовольствия", – прокомментировал вице-премьер министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Детали
Расходы на логистику груза взяли на себя правительства Финляндии, Франции и Японии.
Балкер NEVA вышел из порта Одесса 9 декабря.
Дополнение
Программа "Grain From Ukraine" инициирована Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее суть состоит в прямых закупках украинского зерна странами-партнерами и передаче его странам, переживающим гуманитарный кризис.
Программа реализуется в партнерстве с World Food Program под эгидой Организации Объединенных Наций.