Грабіжники зі зброєю напали на авто з іноземцями під Львовом

Як зазначається, 3 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Деревач Пустомитівського району, на іноземців, які їхали у автомобілі, було скоєно розбійний напад. Невідомі зловмисники, погрожуючи потерпілим зброєю, відібрали у них гроші та особисті речі, після чого сіли у свої автомобілі та поїхали з місця події.

Вжитими оперативно-пошуковими заходами, протягом години, правоохоронці затримали у Львові групу осіб, причетних до нападу.

"Серед затриманих - громадяни України, вихідці з Кавказького регіону та ще однієї іноземної держави. У них вилучено зброю та інші речові докази. Наразі встановлюються обставини події, вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 КПК України. Поліцейські з’ясовують, з якою метою усі причетні до події іноземці перебувають на території нашої держави, чи є у них усі необхідні документи та чи не порушують вони візовий режим", - розповів начальник управління карного розшуку ГУ НП в області Сергій Богданов.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування, поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, за напад на виборчу дільницю на Дніпропетровщині затримали чотирьох осіб.