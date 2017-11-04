Грабители с оружием напали на авто с иностранцами под Львовом

Как отмечается, 3 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Деревач Пустомытовского района, на иностранцев, которые ехали в автомобиле, было совершено разбойное нападение. Неизвестные злоумышленники, угрожая потерпевшим оружием, отобрали у них деньги и личные вещи, после чего сели в свои автомобили и уехали с места происшествия.

Принятыми оперативно-розыскными мерами, в течение часа, правоохранители задержали во Львове группу лиц, причастных к нападению.

"Среди задержанных - граждане Украины, выходцы из Кавказского региона и еще одного иностранного государства. У них изъято оружие и другие вещественные доказательства. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке статьи 208 УПК Украины. Полицейские выясняют, с какой целью все причастные к событию иностранцы находятся на территории нашего государства, есть ли у них все необходимые документы и не нарушают ли они визовый режим", - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУ НП в области Сергей Богданов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование, полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению других преступлений.

Напомним, за нападение на избирательный участок в Днепропетровской области задержали четырех человек.