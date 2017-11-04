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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43253 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 101121 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104001 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103371 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Грабители с оружием напали на авто с иностранцами под Львовом

Грабители с оружием напали на авто с иностранцами под Львовом

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 октября. УНН. Во Львовськой области правоохранители задержали группу лиц, причастных к разбойному нападению на автомобиль иностранцев вблизи села Деревач неподалеку от Львова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции в области.

Как отмечается, 3 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Деревач Пустомытовского района, на иностранцев, которые ехали в автомобиле, было совершено разбойное нападение. Неизвестные злоумышленники, угрожая потерпевшим оружием, отобрали у них деньги и личные вещи, после чего сели в свои автомобили и уехали с места происшествия.

Принятыми оперативно-розыскными мерами, в течение часа, правоохранители задержали во Львове группу лиц, причастных к нападению.

"Среди задержанных - граждане Украины, выходцы из Кавказского региона и еще одного иностранного государства. У них изъято оружие и другие вещественные доказательства. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке статьи 208 УПК Украины. Полицейские выясняют, с какой целью все причастные к событию иностранцы находятся на территории нашего государства, есть ли у них все необходимые документы и не нарушают ли они визовый режим", - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУ НП в области Сергей Богданов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование, полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению других преступлений.

Напомним, за нападение на избирательный участок в Днепропетровской области задержали четырех человек.

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