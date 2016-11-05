ГПУ звернеться до Президента щодо внесення поправок до закону про заочне засудження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що просить президента України Петра Порошенка внести до Верховної Ради як невідкладний законопроект, розроблений Генпрокуратурою, про внесення змін у закон про заочне засудження для його застосування щодо колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Про це він заявив у ході спілкування з журналістами, передає УНН із посиланням на "112 Україна".
"Проблема, яка обговорювалася сьогодні – це процедура заочного засудження. Є два закони. Один за іронією долі був прийнятий ще при Януковичі. Згідно йому, є низка проваджень, які можна направляти в суд. Тому що там є розшук Інтерполу, відповідні міжнародні рішення... Є також інший закон, який був прийнятий одночасно з моїм призначенням на посаду (генпрокурора - ред.). Низка юристів кажуть, що він недосконалий. Генпрокуратура розробила проект змін до цього закону, щоб уникнути можливих звинувачень з боку Європейського суду з прав людини... і з приводу вибіркового правосуддя", - сказав Луценко.
Генпрокурор зазначив, що цей закон обговорювався з рідними Героїв Небесної Сотні і погоджений з ними.
"Сьогодні на зібранні членів родин "Небесної сотні" він був погоджений. Я звернувся, за дорученням сьогоднішнього високого зібрання, до Президента, аби зробити цей закон невідкладним. Також звернувся до ВР, щоб розглянути його, і я буду аргументувати, чому він потрібен. При чому йдеться не лише про Януковича, а про будь-кого, хто скоїв тяжкий злочин, втік з країни і намагається уникнути правосуддя", - розповів Луценко.
"Найбільше він (Янукович, - ред.) він боїться втратити все награбоване у цієї країни. Тому ми повинні засудити його в тому числі і заочно, і таке рішення має прийняти чесний і об'єктивний суд, одночасно конфіскувавши все награбоване в українського народу", - зазначив він.
Нагадаємо, Ю.Луценко заявив, що у справі Януковича фігурує півтора десятка нардепів, але подань щодо них поки немає.