ГПУ обратится к Президенту о внесении поправок в закон о заочном осуждении

"Проблема, которая обсуждалась сегодня - это процедура заочного осуждения. Есть два закона. Один по иронии судьбы был принят еще при Януковиче. Согласно ему, есть ряд производств, которые можно направлять в суд. Потому что там есть розыск Интерпола, соответствующие международные решения. .. Есть и другой закон, который был принят одновременно с моим назначением на должность (генпрокурора - ред.). Ряд юристов говорят, что он несовершенен. Генпрокуратура разработала проект изменений в этот закон, чтобы избежать возможных обвинений со стороны Европейского суда по правам человека ... и по поводу избирательного правосудия ", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор отметил, что этот закон обсуждался с родными Героев Небесной Сотни и согласован с ними.

"Сегодня на собрании членов семей " Небесной сотни " он был согласован. Я обратился, по поручению сегодняшнего высокого собрания, к Президенту, чтобы сделать этот закон неотложным. Также обратился в ВР, чтобы рассмотреть его, и я буду аргументировать, почему он нужен. Причем речь идет не только о Януковиче, а о ком-либо, кто совершил тяжкое преступление, бежал из страны и пытается избежать правосудия ", - рассказал Ю.Луценко.

"Больше всего он (Янукович, - ред.) боится потерять все награбленное в этой стране. Поэтому мы должны осудить его в том числе и заочно, и такое решение должен принять честный и объективный суд, одновременно конфисковав все награбленное у украинского народа" , - отметил он.

Напомним, Ю.Луценко заявил, что в деле Януковича фигурирует полтора десятка нардепов, но представлений о них пока нет.