ГПУ розслідуватиме факт витоку інформації про свідка у справі 1,5 млрд дол. В.Януковича – Є.Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральна прокуратура України розслідуватиме факт витоку інформації щодо рішення суду краматорського суду про конфіскацію 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича та його оточення. Про це в ефірі телеканалу ZIK сказав заступник Генпрокурора України Євген Єнін, передає УНН.
“Генеральною прокуратурою України будуть наразі розслідуватися факти несанкціонованого витоку зазначеної інформації”, — сказав Є.Єнін.
Він нагадав, що до осіб, які співпрацюють зі слідством у справі В.Януковича, застосовуються заходи безпеки.
“Ви можете собі тільки уявити, що загрожує цій особі, яка, в принципі, знайшла в собі сили дати ті свідчення, які суд визнав переконаними для прийняття рішення”, — сказав Є.Єнін.
При цьому він не спростував і не підтвердив інформацію про те, що свідчення по справі давав Аркадій Кашкін. Разом з тим, Є.Єнін підкреслив, що ГПУ розслідуватиме факти публікації в ЗМІ цієї інформації.
Варто зазначити, що ім’я свідка оприлюднив народний депутат України Сергій Лещенко.
"Державною судовою адміністрацією було прийнято рішення не робити публічним рішення суду про конфіскацію 1,5 млрд дол. В.Януковича і не публікувати його на сайті", - зазначив Є.Єнін.
Як повідомляв УНН, 28 квітня Ощадбанк розпочав процес спецконфіскації 1,5 млрд доларів коштів колишнього Президента України Віктора Януковича та його оточення.
Член злочинної організації екс-президента Віктора Януковича, який уклав угоду зі слідством, а також суддя, яка ухвалила рішення про конфіскацію 1,5 млрд дол., взяті під охорону.
3 травня Президент України Петро Порошенко повідомив, що завершена операція із зарахування 1,1 мільярда доларів на рахунки Державного казначейства.
Пізніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував конфіскації й інших коштів режиму екс-прездента України Віктора Януковича.