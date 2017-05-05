ГПУ будет расследовать факт утечки информации о свидетеле по делу 1,5 млрд долл. В.Януковича - Е.Енин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины расследовать факт утечки информации о решении суда краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
“Генеральной прокуратурой Украины будут пока расследоваться факты несанкционированной утечки указанной информации”, — сказал Е.Енин.
Он напомнил, что к лицам, которые сотрудничают со следствием по делу В.Януковича, применяются меры безопасности.
“Вы можете себе представить, что грозит этому лицу, которое, в принципе, нашло в себе силы дать те показания, которые суд признал убежденными для принятия решения”, — сказал Е.Енин.
При этом он не опроверг и не подтвердил информацию о том, что показания по делу давал Аркадий Кашкин. Вместе с тем, Е.Енин подчеркнул, что ГПУ будет расследовать факты публикации в СМИ этой информации.
Стоит отметить, что имя свидетеля обнародовал народный депутат Украины Сергей Лещенко.
“Государственной судебной администрацией было принято решение не делать публичным решение суда о конфискации 1,5 млрд долл. В.Януковича и не публиковать его на сайте”, — отметил Е.Енин.
Как сообщал УНН, 28 апреля Ощадбанк начал процесс спецконфискации 1,5 млрд долларов средств бывшего Президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Член преступной организации экс-президента Виктора Януковича, который заключил сделку со следствием, а также судья, который принял решение о конфискации 1,5 млрд долл., взяты под охрану.
3 мая Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что завершена операция по зачислению 1,1 миллиарда долларов в счета Государственного казначейства.
Позже Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал конфискации и других средств режима экс-президента Украины Виктора Януковича.