ГПУ повідомила підозру працівнику ДФС у неподанні декларації

ГПУ повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, а саме умисного неподання суб’єктом декларування декларації.

Зокрема заступник начальника відділу управління податкового супроводження підприємств виробничої сфери Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в строк до 01.11.2016 зобов’язана подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік умисно її не подала.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, Мін'юст розробив проект порядку перевірки декларацій для НАЗК.