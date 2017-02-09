ГПУ сообщила подозрение работнику ГФС в непредставлении декларации

ГПУ сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины, а именно умышленном непредставлении субъектом декларирования декларации.

В частности, заместитель начальника отдела управления налогового сопровождения предприятий производственной сферы Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, достоверно зная о том, что в срок до 01.11.2016 обязана подать в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодную декларацию за 2015 год умышленно ее не подала.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, Минюст разработал проект порядка проверки деклараций для НАПК.

