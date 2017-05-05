ГПУ направила повідомлення про підозру С.Арбузову
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральна прокуратура України направила повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову у незаконному фінансуванні упродовж 2012–2013 років створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення (ТМСП) за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“У кримінальному провадженні складено та у передбачений законом спосіб направлено повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України С. Арбузову у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012—2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, — написала Л.Сарган.
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Вона уточнила, що управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами невиконання покупцем пакету акцій ВАТ “Укртелеком” — ТОВ “ЄСУ” умов приватизації щодо створення ТМСП, незаконного фінансування упродовж 2012—2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України та приватизації 92% держпакета акцій ВАТ “Укртелеком” за заниженою вартістю.
“На даний час вирішується питання про оголошення С.Арбузова у міжнародний розшук та обрання йому судом запобіжного заходу”, — додала Л.Сарган.