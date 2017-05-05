ГПУ направила уведомление о подозрении С.Арбузову

“В уголовном производстве составлен и предусмотренным законом способом направлено уведомление о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины С.Арбузову в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины”, — написала Л.Сарган.

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Она уточнила, что управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, совместно с управлением процессуального руководства в уголовных производствах следственного управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций ОАО “Укртелеком” — ООО “ЕСУ” условий приватизации по созданию ТМСП, незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создание ТМСП за счет средств в Государственный бюджет Украины и приватизации 92% госпакета акций ОАО “Укртелеком” по заниженной стоимости.

“В настоящее время решается вопрос об объявлении С.Арбузова в международный розыск и избрания ему судом меры пресечения”, — добавила Л.Сарган.