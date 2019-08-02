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ГПУ клопотатиме про запобіжний захід суддям Окружного адмінсуду

ГПУ клопотатиме про запобіжний захід суддям Окружного адмінсуду

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України найближчим часом клопотатиме до суду про обрання запобіжного заходу трьом суддям Окружного адмінсуду Києва та одному судді Суворівського райсуду Одеси, яким сьогодні повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

“У найближчий час заступник Генерального прокурора планує звернутися до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, а також про обрання підозрюваним запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

У ГПУ зазначили, що досудове розслідування у провадженні триває.

2 серпня заступник Генерального прокурора повідомив трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси про підозру.

Так, Голові Окружного адміністративного суду міста Києва повідомили про підозру в організації створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів, організації постановлення суддею завідомо неправосудного рішення та втручанні у діяльність судді, з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків.

Заступнику голови Окружного адміністративного суду Києва повідомили про підозру у пособництві у створенні штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та її членів, та втручанні у діяльність судді, з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків.

Судді Окружного адміністративного суду Києва повідомили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та постановленні суддею завідомо неправосудного рішення й ухвали, вчинених в інших особистих інтересах.

Судді Суворовського районного суду м. Одеси повідомили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та постановленні суддею завідомо неправосудної ухвали, скоєному в інших особистих інтересах.

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