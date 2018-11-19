ГПУ і САП взялися за нардепів, які отримують компенсацію за житло
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є матеріали на понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію на житло від держави, але при цьому мають власне помешкання у Києві. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Зараз і в ГПУ і, наскільки я знаю, в САП є матеріали, стосовно яких у нас була досить складна ситуація, це понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію за житло, маючи при цьому житло в Києві у 30-кілометровій зоні, передбаченій законом”, — сказав Луценко, відповідаючи на запитання УНН про те, чи має Генпрокурор нові подання на зняття недоторканності з нардепів.
Як повідомляв УНН, у 2017 році, за даними Комітету виборців України, 92 депутати-мільйонери орендували житло за державні гроші. Депутати всього отримали 32 млн гривень компенсації за оренду житла в Києві.