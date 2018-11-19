ГПУ і САП взялися за нардепів, які отримують компенсацію за житло

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є матеріали на понад 20 народних депутатів, які отримують компенсацію на житло від держави, але при цьому мають власне помешкання у Києві. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.