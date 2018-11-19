ГПУ и САП взялись за нардепов, которые получают компенсацию за жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть материалы на более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию на жилье от государства, но при этом имеют собственное жилье в Киеве. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас и в ГПУ и, насколько я знаю, у САП есть материалы, по которым у нас была достаточно сложная ситуация, это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве в 30-километровой зоне, предусмотренной законом", - сказал Луценко, отвечая на вопрос УНН о том, есть ли у Генпрокурора новые представление на снятие неприкосновенности с нардепов.
Как сообщал УНН, в 2017 году, по данным Комитета избирателей Украины, 92 депутата-миллионера арендовали жилье за государственные деньги. Депутаты всего получили 32 млн гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.