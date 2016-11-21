Говорити про завершення операції зі звільнення Мосула рано – губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Про терміни завершення операції зі звільнення Мосула від терористичної організації “Ісламська держава” говорити рано. Про це повідомив агентству “Anadolu” губернатор Мосула Невфел Хаммаді Ас-Султан, передає УНН.
За його словами, терміни завершення операції залежать від її планування та злагодженості дій сил, які беруть участь в операції.
Наразі загони збройних сил Іраку із союзницькими військами продовжують просуватися до околиць міста.
Як зазначив губернатор, терористи намагаються утримати під контролем 30% території Мосула.