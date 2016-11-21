Говорить о завершении операции по освобождению Мосула рано - губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. О сроках завершения операции по освобождению Мосула от террористической организации "Исламское государство" говорить рано. Об этом сообщил агентству "Anadolu" губернатор Мосула Невфел Хаммади Ас-Султан, передает УНН.
По его словам, сроки завершения операции зависят от ее планирования и слаженности действий сил, участвующих в операции.
Сейчас отряды вооруженных сил Ирака с союзническими войсками продолжают продвигаться к окраинам города.
Как отметил губернатор, террористы пытаются удержать под контролем 30% территории Мосула.