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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Говорить о завершении операции по освобождению Мосула рано - губернатор

Киев • УНН

 • 7571 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. О сроках завершения операции по освобождению Мосула от террористической организации "Исламское государство" говорить рано. Об этом сообщил агентству "Anadolu" губернатор Мосула Невфел Хаммади Ас-Султан, передает УНН.

Говорить о завершении операции по освобождению Мосула рано - губернатор

По его словам, сроки завершения операции зависят от ее планирования и слаженности действий сил, участвующих в операции.

Сейчас отряды вооруженных сил Ирака с союзническими войсками продолжают продвигаться к окраинам города.

Как отметил губернатор, террористы пытаются удержать под контролем 30% территории Мосула.

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