Готуються списки видатних українців, яких можна перепоховати в Україні – Є.Нищук

“...список, який ми зараз обговорюємо з Інститутом національної пам’яті, має взяти під контроль держави, багатьох з них повинно дійсно перевозити і перепоховувати в Україні. Для цього ми обговорюємо питання створення національного пантеону видатних особистостей, героїв, тих, хто своїм талантом, ідентифікував Україну”, — повідомив Є.Нищук.

Крім того, міністр культури повідомив, які органи мають увійти до міжвідомчої комісії створення українського пантеону в Києві.

“Власне зараз за дорученням прем’єр-міністра, ми обговорюємо ті органи, які мають увійти (до міжвідомчої комісії — ред.).

Це КМДА, бо в її компетенції стоїть питання виділення землі, це Міністерство юстиції, бо багато правових питань, це МЗС, це Міністерство культури спільно з Інститутом національної пам’яті, адже в більшості йдеться про видатних діячів, які є діячами культури”, — додав Є.Нищук.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман наголосив на необхідності створення українського пантеону в Києві.