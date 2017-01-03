Готовятся списки выдающихся украинцев, которых можно перезахоронить в Украине - Е.Нищук
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министерство культуры Украины готовит совместно с Институтом национальной памяти список деятелей культуры, которых можно перезахоронить в Украине. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил министр культуры Евгений Нищук, передает УНН.
"...Список, который мы сейчас обсуждаем с Институтом национальной памяти, должно взять под контроль государство, многих из них нужно действительно перевозить и перезахоронить в Украине. Для этого мы обсуждаем вопрос создания национального пантеона выдающихся личностей, героев, тех, кто своим талантом, идентифицировал Украину", - сообщил Е.Нищук.
Кроме того, министр культуры сообщил, какие органы должны войти в межведомственную комиссию создания украинского пантеона в Киеве.
"Собственно сейчас по поручению премьер-министра, мы обсуждаем те органы, которые должны войти (в межведомственную комиссию - ред.).
Это КГГА, потому что в ее компетенции стоит вопрос выделения земли, это Министерство юстиции, потому что много правовых вопросов, это МИД, это Министерство культуры совместно с Институтом национальной памяти, ведь в большинстве случаев речь идет о выдающихся деятелях, которые являются деятелями культуры", - добавил Е.Нищук.
Как сообщал УНН, В.Гройсман отметил необходимость создания украинского пантеона в Киеве.