Готовність до послаблення карантину: у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Станом на 18 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Буковині, Житомирщині та Сумщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Чернівецькій області – 648,0 (+), у Житомирській області – 647,0 (+), у Сумській області – 633,9 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 117,2 (+), у Вінницькій області – 191,2 (-) і у Луганській області - 193,1 (-).
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - 12496, що близько до антирекорду.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу.