Готовність до послаблення карантину: у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Чернівецькій області – 648,0 (+), у Житомирській області – 647,0 (+), у Сумській області – 633,9 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 117,2 (+), у Вінницькій області – 191,2 (-) і у Луганській області - 193,1 (-).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8 годину 18 листопада зафіксовано вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - 12496, що близько до антирекорду.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу.