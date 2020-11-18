Готовность к ослаблению карантина: в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на 18 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Сумской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 648,0 (+), в Житомирской области - 647,0 (+), в Сумской области - 633,9 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 117,2 (+), в Винницкой области - 191,2 (-) и в Луганской области - 193,1 (-).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8 часов 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - 12496, что близко к антирекорду.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом больных COVID-19 за сутки.