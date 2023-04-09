«Готов к труду и обороне»: російські виші запровадили дивні преференції для абітурієнтів з «лнр»
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Російські виші запровадили преференції при вступі для молоді з так званої «лнр». Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.
Повідомляється, що під час вступу до вишу рф абітурієнти з так званої «лнр» можуть отримати додаткові бали за наявність відзнаки «ГТО».
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«Втім, є преференції для молоді. Знайшли їм майбутнє в минулому. Додаткові бали при вступі до російських вишів надаватимуться тим абітурієнтам із так званої «лнр», хто має відзнаку «ГТО» - як то кажуть «готов к труду и обороне», - зазначається в повідомленні.
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В окупованому Лисичанську на Луганщині за дев’ять місяців не змогли відновити нормальну роботу закладів охорони здоров’я. Ліки роздають в мобільному пункті медики-гастролери.