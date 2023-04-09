"Готов к труду и обороне": российские вузы ввели странные преференции для абитуриентов из "лнр"

Сообщается, что при поступлении в вуз рф абитуриенты из так называемой «лнр» могут получить дополнительные баллы за наличие знака отличия «ГТО».

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«Впрочем, есть преференции для молодежи. Нашли им будущее в прошлом. Дополнительные баллы при поступлении в российские вузы будут предоставляться тем абитуриентам из так называемой «лнр», кто имеет знак отличия «ГТО» - как говорится «готов к труду и обороне», - отмечается в сообщении.

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В оккупированном Лисичанске на Луганщине за девять месяцев не смогли восстановить нормальную работу учреждений здравоохранения. Лекарства раздают в мобильном пункте медики-гастролеры.