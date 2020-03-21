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Google запустив сайт про COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні Google запустив веб-сайт про COVID-19, на якому розміщені поради щодо захисту від хвороби та важлива інформація про пандемію. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Google запустив сайт про COVID-19

“У суботу Google запустив веб-сайт про COVID-19, на якому розміщені поради щодо захисту від хвороби та важлива інформація про пандемію”, — повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що на сайті можна отримати інформацію про COVID-19, профілактику від нього, а також посилання на місцеві ресурси. Люди можуть шукати офіційну інформацію про статистику захворюваності, поради щодо протидії хворобі, а також те, що користувачі шукають в Google. Це може бути корисно для всіх людей, в тому числі для освітян та підприємців.

Вказано, що тиждень тому президент США Дональд Трамп заявляв, що Google створює сайт, де можна заповнити анкету і дізнатись про найближчі місця, де можна пройти тест на COVID-19, однак Google не підтверджував цю інформацію і такі можливості на сайті відсутні.

Нагадаємо, Google пояснив у новому дудлі, як правильно мити руки.

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