Google пояснив у новому дудлі, як правильно мити руки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Пошуковик Google присвятив дудл Ігнацу Земмельвейсу - угорському лікарю-акушеру, професору, одному з основоположників асептики. Якщо натиснути на дудл, намальований лікар показує вам, як правильно мити руки, передає УНН.
Так, у Google відкривається відео про те, як правильно мити руки. На ньому Земмельвейс тримає секундомір і засікає тривалість миття.
Відзначимо, що лікар відомий саме впровадженням стандартів дезінфекції рук при акушерській допомозі.
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Дудл може бути присвячений саме цій темі, тому що на тлі поширення коронавірусу по всьому світу ВООЗ рекомендує часте миття рук з милом і водою або використання дезінфікуючого засобу для рук на спиртовій основі, оскільки це є ключовим способом запобігання інфікуванню.
Нагадаємо, що лікар розповів, як не нашкодити шкірі через часту дезінфекцію рук під час карантину.