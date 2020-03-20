Google объяснил в новом дудле, как правильно мыть руки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Поисковик Google посвятил дудл Игнацу Земмельвейсу - венгерскому врачу-акушеру, профессору, одному из основоположников асептики. Если нажать на дудл, нарисованный врач показывает вам, как правильно мыть руки, передает УНН.
Так, в Google открывается видео о том, как правильно мыть руки. На нем Земмельвейс держит секундомер и засекает длительность мытья.
Отметим, что врач известен именно введением стандартов дезинфекции рук при акушерской помощи.
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Дудл может быть посвящен именно этой теме, потому что на фоне распространения коронавируса по всему миру ВОЗ рекомендует частое мытье рук с мылом и водой или использование дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе, так как это является ключевым способом предотвращения инфицирования.
Напомним, что врач рассказал, как не навредить коже из-за частой дезинфекции рук во время карантина.