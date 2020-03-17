Врач рассказал, как не навредить коже из-за частой дезинфекции рук во время карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100551 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103763 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105797 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104774 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113442 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100873 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105327 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106666 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131577 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Врач рассказал, как не навредить коже из-за частой дезинфекции рук во время карантина

Врач рассказал, как не навредить коже из-за частой дезинфекции рук во время карантина

Киев  •  УНН

 • 20499 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время карантина из-за частого мытья рук и использования антисептика пересушивается кожа. Поскольку такие меры оправданы, нужно использовать увлажняющие средства. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова, передает корреспондент УНН.

"Понятно, что чем чаще мы моем, даже не в эпидемический период, руки, тем больше мы смываем кожное сало, которое также оказывает лизоцим, обладает защитными свойствами для нашей кожи. Барьерная функция кожи так называемая. Поэтому, чем чаще мы моем, тем это хуже для кожи. Мы уничтожаем защитный слой. Но сейчас мы говорим о карантине, сейчас мы говорим о пандемии коронавируса. Поэтому сейчас эти меры оправданы. Единственное что - вы будете сушить кожу, и надо использовать, особенно для женской кожи, различные увлажняющие средства - крема, лосьоны", - рассказал Сергей Сова.

Он отметил, что целесообразно использовать санитайзер и мыть руки каждый раз после выхода из помещения. При отсутствии такой возможности - можно протереть руки влажными салфетками, которые имеют дезинфицирующий эффект.

Напомним, Госпродпотребслужба назвала пять основных действий для предотвращения коронавируса.

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