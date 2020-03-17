Врач рассказал, как не навредить коже из-за частой дезинфекции рук во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время карантина из-за частого мытья рук и использования антисептика пересушивается кожа. Поскольку такие меры оправданы, нужно использовать увлажняющие средства. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова, передает корреспондент УНН.
"Понятно, что чем чаще мы моем, даже не в эпидемический период, руки, тем больше мы смываем кожное сало, которое также оказывает лизоцим, обладает защитными свойствами для нашей кожи. Барьерная функция кожи так называемая. Поэтому, чем чаще мы моем, тем это хуже для кожи. Мы уничтожаем защитный слой. Но сейчас мы говорим о карантине, сейчас мы говорим о пандемии коронавируса. Поэтому сейчас эти меры оправданы. Единственное что - вы будете сушить кожу, и надо использовать, особенно для женской кожи, различные увлажняющие средства - крема, лосьоны", - рассказал Сергей Сова.
Он отметил, что целесообразно использовать санитайзер и мыть руки каждый раз после выхода из помещения. При отсутствии такой возможности - можно протереть руки влажными салфетками, которые имеют дезинфицирующий эффект.
Напомним, Госпродпотребслужба назвала пять основных действий для предотвращения коронавируса.