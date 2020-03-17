Лікар розповів, як не нашкодити шкірі через часту дезінфекцію рук під час карантину

“Зрозуміло, що чим частіше ми миємо, навіть не в епідемічний період, руки, тим більше ми змиваємо шкірне сало, яке також чинить лізоцим, має захисні властивості для нашої шкіри. Бар’єрна функція шкіри так звана. Тому, чим частіше ми миємо, тим це гірше для шкіри. Ми нищим захисний шар. Але зараз ми говоримо про карантин, зараз ми говоримо про пандемію коронавірусу. Тому зараз ці заходи виправдані. Єдине що - ви будете сушити шкіру, і треба використовувати, особливо для жіночої шкіри, різноманітні зволожуючі засоби - крема, лосьйони”, - розповів Сергій Сова.

Він зазначив, що доцільно використовувати санітайзер і мити руки кожен раз після виходу з приміщення. За відсутності такої можливості - можна протерти руки вологими серветками, які мають дезінфікуючий ефект.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба назвала п’ять основних дій для запобігання коронавірусу.