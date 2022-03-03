Google Trends: росіяни в 4 рази більше почали цікавитися еміграцією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Статистичні дані Google показують, що росіяни в 4 рази більше почали цікавитися виїздом з країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Google.
Деталі
Web-додаток корпорації Google Trends, заснований на пошуку Google, який показує, як часто певний термін шукають по відношенню до загального обсягу пошукових запитів у різних регіонах світу і на різних мовах показав, що громадяни Росії в 4 рази більше почали цікавитися еміграцією.