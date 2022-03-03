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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 21945 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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07:07 • 50773 перегляди

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Google Trends: росіяни в 4 рази більше почали цікавитися еміграцією

Google Trends: росіяни в 4 рази більше почали цікавитися еміграцією

Київ • УНН

 • 252375 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Статистичні дані Google показують, що росіяни в 4 рази більше почали цікавитися виїздом з країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Google.

Деталі

Web-додаток корпорації Google Trends, заснований на пошуку Google, який показує, як часто певний термін шукають по відношенню до загального обсягу пошукових запитів у різних регіонах світу і на різних мовах показав, що громадяни Росії в 4 рази більше почали цікавитися еміграцією.

Українські Національні Новини

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