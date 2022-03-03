Google Trends: россияне в 4 раза больше начали интересоваться эмиграцией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Статистические данные Google показывают, что россияне в 4 раза больше начали интересоваться выездом из страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Google.
Детали
Web-приложение корпорации Google Trends, основанный на поиске Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на разных языках показал, что граждане России в 4 раза больше начали интересоваться эмиграцией.