Google Trends: россияне в 4 раза больше начали интересоваться эмиграцией

Детали

Web-приложение корпорации Google Trends, основанный на поиске Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на разных языках показал, что граждане России в 4 раза больше начали интересоваться эмиграцией.