Google запустить чат-бота, який сам відповідатиме на повідомлення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Google працює над створенням чат-бота, який буде відповідати на повідомлення типу "Привіт, як справи?" в месенджерах замість вас, передає УНН з посиланням на Next Web.
Йдеться про компанію Area 120, яка тестує нову систему під назвою Reply, що є наразі сумісною з Android, але незабаром працюватиме на Facebook Messenger, Android Messages, Skype, Twitter, а також Hangouts, Allo, WhatsApp.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні запустили чат-бота для заповнення е-декларацій
Новостворений чат-бот на питання "Привіт, як справи?" запропонує варіанти відповідей, прикладом: "Добре, дякую, ти як?".
Крім того, розробники планують створити режим "Не турбувати", що вмикатиметься, у разі, якщо ви за кермом, - пише видання.
Натомість інформацію про те, коли з'явиться нова программа, не повідомляють.