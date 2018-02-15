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Google запустить чат-бота, який сам відповідатиме на повідомлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Google працює над створенням чат-бота, який буде відповідати на повідомлення типу "Привіт, як справи?" в месенджерах замість вас, передає УНН з посиланням на Next Web.

Йдеться про компанію Area 120, яка тестує нову систему під назвою Reply, що є наразі сумісною з Android, але незабаром працюватиме на Facebook Messenger, Android Messages, Skype, Twitter, а також Hangouts, Allo, WhatsApp.

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Новостворений чат-бот на питання "Привіт, як справи?" запропонує варіанти відповідей, прикладом: "Добре, дякую, ти як?".

Крім того, розробники планують створити режим "Не турбувати", що вмикатиметься, у разі, якщо ви за кермом, - пише видання.

Натомість інформацію про те, коли з'явиться нова программа, не повідомляють.

 

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