Google запустит чат-бота, который сам будет отвечать на сообщения

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65484 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80215 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82935 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108078 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100630 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104689 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111651 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134354 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Google запустит чат-бота, который сам будет отвечать на сообщения

Google запустит чат-бота, который сам будет отвечать на сообщения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Google работает над созданием чат-бота, который будет отвечать на сообщения типа "Привет, как дела?" в мессенджерах вместо вас. Об этом, как передает УНН, пишет Next Web.

Речь идет о компании Area 120, которая тестирует новую систему под названием Reply. Сейчас она совместима с Android, но вскоре будет работать на Facebook Messenger, Android Messages, Skype, Twitter, а также Hangouts, Allo, WhatsApp.

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Чат-бот на вопрос "Привет, как дела?" предложит варианты ответов, примером: "Хорошо, спасибо, ты как?".

"Кроме того, разработчики планируют создать режим "Не беспокоить", что будет включаться, в случае, если вы за рулем", - сообщает издание.

Но информация о том, когда появится новая программа, не сообщается.

Украинские Национальные Новости

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