Google запустит чат-бота, который сам будет отвечать на сообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Google работает над созданием чат-бота, который будет отвечать на сообщения типа "Привет, как дела?" в мессенджерах вместо вас. Об этом, как передает УНН, пишет Next Web.
Речь идет о компании Area 120, которая тестирует новую систему под названием Reply. Сейчас она совместима с Android, но вскоре будет работать на Facebook Messenger, Android Messages, Skype, Twitter, а также Hangouts, Allo, WhatsApp.
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Чат-бот на вопрос "Привет, как дела?" предложит варианты ответов, примером: "Хорошо, спасибо, ты как?".
"Кроме того, разработчики планируют создать режим "Не беспокоить", что будет включаться, в случае, если вы за рулем", - сообщает издание.
Но информация о том, когда появится новая программа, не сообщается.