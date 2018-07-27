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Google присвятив свій дудл українській шахістці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Пошуковик Google присвятив свій дудл українській шахістці Людмилі Руденко. Про це повідомляє УНН.

Google зробив дудл з нагоди 114-й річниці дня народження Людмили Руденко - першої української чемпіонки світу з шахів, яка родом з Полтавщини.

Людмила Руденко народилась у 1904 році в Полтавській області, вона є першою серед українських шахісток чемпіонкою світу серед жінок.

У 1950 році Руденко стала другою жінкою, яка коли-небудь вигравала чемпіонат світу з шахів. Чемпіонський титул вона займала до 1953 року. У 2015 році вона була зарахована до Всесвітньої шахової зали слави.

Нагадаємо, 1 червня Google створив дудл до Дня захисту дітей

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