Google посвятил свой дудл украинской шахматистке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Поисковик Google посвятил свой дудл украинской шахматистке Людмиле Руденко. Об этом сообщает УНН.
Google сделал дудл по случаю 114-й годовщины со дня рождения Людмилы Руденко - первой украинской чемпионки мира по шахматам, которая родом с Полтавской области.
Людмила Руденко родилась в 1904 году в Полтавской области, она является первой среди украинских шахматисток чемпионкой мира среди женщин.
В 1950 году Руденко стала второй женщиной, которая когда-либо выигрывала чемпионат мира по шахматам. Чемпионский титул она занимала до 1953 года. В 2015 году ее причислили к Всемирному шахматному залу славы.
Напомним, 1 июня Google создал дудл ко Дню защиты детей.