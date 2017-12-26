Гонтарева отримала 83,6 млн грн від продажу своєї частки в ICU
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева отримала у 2017 році 83,6 млн грн від продажу своєї частки у ICU Holdings Limited, передає УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Згідно з Реєстром декларацій, голова НБУ отримала дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 83,6 млн грн від компанії ICU Holdings Limited зареєстрованій на Британських Віргінських Островах.
Нагадаємо, 10 квітня В.Гонтарева повідомила, що написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.
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За інформацією НБУ, перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов’язки очільника НБУ з 11 травня 2017 року.