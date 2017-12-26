Гонтарева получила 83,6 млн грн от продажи своей доли в ICU
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила в 2017 году 83600000 грн от продажи своей доли в ICU Holdings Limited, передает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Согласно Реестру деклараций, председатель НБУ получила доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 83600000 грн от компании ICU Holdings Limited зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Напомним, 10 апреля В.Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.
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По информации НБУ, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий выполняет обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года.