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Гонтарева получила 83,6 млн грн от продажи своей доли в ICU

Киев • УНН

 • 7913 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева получила в 2017 году 83600000 грн от продажи своей доли в ICU Holdings Limited, передает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Гонтарева получила 83,6 млн грн от продажи своей доли в ICU

Согласно Реестру деклараций, председатель НБУ получила доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 83600000 грн от компании ICU Holdings Limited зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Напомним, 10 апреля В.Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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По информации НБУ, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий выполняет обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года.

Украинские Национальные Новости

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