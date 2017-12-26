Гонтарева получила 83,6 млн грн от продажи своей доли в ICU

Согласно Реестру деклараций, председатель НБУ получила доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав 83600000 грн от компании ICU Holdings Limited зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Напомним, 10 апреля В.Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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По информации НБУ, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий выполняет обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года.