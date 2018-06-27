Гонконг планує перейти на європейську систему збору тари

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 58113 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 118560 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 106715 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 136912 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 109680 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 122233 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162425 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190263 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 297861 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167399 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.6 м/с
74 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 23622 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 19768 перегляди
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 17941 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 16558 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 12784 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 136912 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 167662 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 297861 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 227742 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 253929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 33395 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 53415 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57919 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56064 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70244 перегляди
Актуальне
Гонконг планує перейти на європейську систему збору тари

Гонконг планує перейти на європейську систему збору тари

Київ • УНН

 • 6988 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Представники екологічних організацій Гонконгу заявили про необхідність впровадження заставної (депозитної) системи збору тари в КНР, передає УНН з посиланням на scmp.com.

Відзначається, що в Гонконзі переробляється близько 10% використаних пластикових пляшок. Планується, що завдяки впровадженню заставної системи збору тари цей показник перевищить 70%.

На пропозицію екологів відгукнувся міністр з питань охорони навколишнього середовища. Він пообіцяв вивчити питання впровадження системи в найкоротші терміни.

Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн у світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, зокрема пластикова. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.

Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає (заставна) депозитна система збору тари.

Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу.

В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять зареєстрований в парламенті законопроект.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31