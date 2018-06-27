Гонконг планує перейти на європейську систему збору тари
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Представники екологічних організацій Гонконгу заявили про необхідність впровадження заставної (депозитної) системи збору тари в КНР, передає УНН з посиланням на scmp.com.
Відзначається, що в Гонконзі переробляється близько 10% використаних пластикових пляшок. Планується, що завдяки впровадженню заставної системи збору тари цей показник перевищить 70%.
На пропозицію екологів відгукнувся міністр з питань охорони навколишнього середовища. Він пообіцяв вивчити питання впровадження системи в найкоротші терміни.
Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн у світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, зокрема пластикова. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.
Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає (заставна) депозитна система збору тари.
Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу.
В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять зареєстрований в парламенті законопроект.