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Гонконг планирует перейти на европейскую систему сбора тары

Гонконг планирует перейти на европейскую систему сбора тары

Киев  •  УНН

 • 6988 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Представители экологических организаций Гонконга заявили о необходимости внедрения залоговой (депозитной) системы сбора тары в КНР, передает УНН со ссылкой на scmp.com.

Отмечается, что в Гонконге перерабатывается около 10% использованных пластиковых бутылок. Планируется, что благодаря внедрению залоговой системы сбора тары, данный показатель превысит 70%.

На предложение экологов откликнулся министр по вопросам охраны окружающей среды. Он пообещал изучить вопрос внедрения системы в кратчайшие строки.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара, в том числе пластиковая. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает (залоговая) депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переработали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект.

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